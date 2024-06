News

Cinema Io Sono Nessuno 2, ad agosto le riprese del sequel Collider ha rivelato che le riprese dell'atteso Io Sono Nessuno 2 sono più vicine di quanto si possa pensare Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il ritorno di Io Sono Nessuno è vicino! Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Io Sono Nessuno, film del 2021 di Ilya Naishuller con protagonisti Bob Odenkirk e Connie Nielsen è stato uno degli action più apprezzati degli ultimi anni (qui la nostra recensione). Incassando 57,5 milioni su un budget di 16 e avendo ottenuto grandi apprezzamenti di critica e pubblico, è facil pensare che un sequel possa prima o poi arrivare. Ebbene nelle ultime ore Collider ha rivelato che le riprese dell’atteso secondo film inizieranno ad agosto. Naishuller non tornerà alla regia e si sta in questo momento scegliendo il suo sostituto.

Anche se è previsto il ritorno di Odenkirk e Nielsen, il film è ancora in fase di casting per gli attori secondari. Non si sa se Christopher Lloyd e RZA torneranno nei panni dei membri della famiglia di Odenkirk.

Quando Io Sono Nessuno è stato rilasciato, OBob denkirk ha parlato con ComicBook e ha rivelato che il film era parzialmente ispirato ad Atomica Bionda

“n realtà ho pensato molto ad Atomica Buonda e Charlize [Theron] è stata fantastica in quel film – ha spiegato Odenkirk in quel caso. Il nostro film ha un tipo specifico di DNA del personaggio. Penso che in quel film, sai, lei interpretasse un eroe d’azione che era incredibilmente abile ma sentiva anche dolore quando veniva ferita. Come ad esempio in quella fantastica sequenza circa a metà in cui combatte il ragazzo nell’appartamento.

E comunque, la persona con cui combatte è Daniel Bernhardt, forse il miglior attore acrobatico del mondo ed è la persona che mi ha addestrato per Io Sono Nessuno. Puoi vedere il dolore nei loro occhi si fanno male mentre combattono e si stancano e questo è qualcosa che manca ai film d’azione da un decennio o due, ovvero che l’eroe soffre davvero ed è una cosa che volevo mostrare nel nostro film

