News Bob Odenkirk scopre di essere imparentato con Re Carlo Durante l'ultimo episodio di Finding Your Roots, Bob Odenkirk ha scoperto di essere imparentato niente meno che con Re Carlo d'Inghilterra Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Bob Odenkirk ha sngue blu nelle vene! Durante l’ultimo episodio di Finding Your Roots, programma in cui in cui il conduttore Henry Louis Gates Jr. aiuta le celebrità a conoscere la loro storia familiare, la star di Better Call Saul ha infatti scoperto di essere cugino di undicesimo grado da parte di padre con niente meno che Re Carlo d’Inghilterra. È pazzesco – ha detto ridendo l’attore.

Bob Odenkirk ha spiegato di non conoscere molto quella parte della sua famiglia perché suo padre Walter ha lasciato la famiglia quando lui aveva solo 15 anni. Gates Jr. ha raccontato all’attore del suo sangue reale, informandolo che il quinto bisnonno di suo padre era un figlio fuori dal matrimonio tra Maria Catharina Bein e il Duca di Plön.

“Sono americano. Non sono un monarchico. Non ci credo – ha detto Odenkirk a Gates Jr., prima di apprendere del suo legame con re Carlo. Sai, mi sembra un po’ contorto. Capisco perché la società si è costruita attorno a monarchi e leader e li hanno tramandati di generazione in generazione. Capisco che ciò attraversi ogni società, ogni civiltà. Ma penso che siamo arrivati ​​a un posto migliore con la democrazia e dovremmo continuare a percorrere questa strada

Gates Jr., con un’aria leggermente divertita, racconta poi a Odenkirk della sua relazione con il re tramite il duca di Plön, poiché i matrimoni misti erano comuni nelle famiglie reali.

Beh, forse cambierò idea su questo – ha detto Odenkirk ridendo delle sue precedenti dichiarazioni sulla monarchia.

Incredibiel!

