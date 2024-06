News

Cinema Tom Felton finisce sulla Settimana Enigmistica e gongola Su Instagram, Tom Felton si è mostrato entusiasta di finire sulla nostrana Settimana Enigmistica Di Matteo Furina -

Tom Felton, celeberrimo per essere stato Draco Malfoy nella saga di Harry Potter ha mostrato su Instagram una certa qual dose di orgoglio dopo aver scoperto di essere finito sulla prima pagina della nostrana Settimana Enigmistica. Pubblicando la foto della rivista ha infatti scritto Fiore all'Occhiello dopo aver evidenziato che il suo volto era finito in copertina.

Ritroveremo Tom Felton in Altered, il nuovo action sci-fi diretto dal filmmaker finlandese Timo Vuorensola, regista noto al pubblico per aver creato il franchise di Iron Sky, mentre in tempi più recenti ha diretto Jeepers Creepers: Reborn e 97 Minutes con Jonathan Rhys Meyers e Alec Baldwin.

Il film avrà un budget di circa 15 milioni di dollari e oltre a Tom Felton vedrà nel cast anche Richard Brake, Igor Jijikine, Aggy Adams e Liza Bugulova. La storia sarà ambientata in un presente alternativo, dove la maggior parte della popolazione umana ha potuto accedere ai miglioramenti genetici. Due coraggiosi reietti, Leon (Tom Felton) e Chloe (Liza Bugulova), si ritroveranno coinvolti in una lotta per la giustizia all’interno di una società fratturata dalla disparità genetica e stretta nella morsa di politici corrotti, rischiando il tutto per tutto per sfidare l’oppressione del sistema.

Grande Tom!