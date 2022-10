Condividi l'articolo

Robbie Coltrane, gigante buono, volto di Hagrid in Harry Potter, ci ha purtroppo lasciato ieri all’età di 72 anni. Sebbene sia stato un attore poliedrico e versatile, per tutto il mondo verrà sempre ricordato per il suo ruolo come Guardiacaccia di Hogwarts. Sul web tutti i suoi colleghi stanno pagando il tributo verso un attore amato come pochi. Tom Felton, volto di Draco nella saga, non è stato, ovviamente da meno.

Uno dei miei ricordi più belli delle riprese di Harry Potter è stato una serie di riprese in notturna durante primo film nella foresta proibita. Avevo 12 anni. Robbie si prendeva cura di tutti intorno a lui. Senza sforzo. E faceva ridere. Senza sforzo. Era un grande gigante amichevole sullo schermo, ma ancora di più nella vita reale. Ti amo amico, grazie per tutto