Morto Robbie Coltrane, addio all’Hagrid di Harry Potter

Terribile lutto nel mondo del cinema. A 72 anni se n’è infatti andato Robbie Coltrane, attore divenuto un’autenica leggenda per essere stato il volto del Guardiacaccia di Hogwarts Hagrid nella saga di Harry Potter. The Hollywood Reporter che ha riportato la notizia non ha rivelato per il momento le cause della morte.

Nato Anthony Robert McMillan nel 1950, il grande attore ha deciso di cambiare il suo cognome in onore della leggenda del jazz John Coltrane mentre si dedicava alla recitazione a Londra e tentava di sfondare come cabarettista a Edimburgo. Ha poi iniziato la sua carriera cinematografica nel 1980. I suoi primi crediti televisivi sono stati infatti Flash Gordon e La Morte in Diretta, entrambi arrivati in sala in quell’anno.