News The Strokes: quando uscirà il nuovo album? Parla Julian Casablancas Di Andrea Campana -

Si sa che gli Strokes stanno registrando un nuovo album, ed è una buona notizia. Anzi, ottima. Ma quando uscirà? Un aggiornamento ci viene dallo stesso Julian Casablancas Rick Rubin (il produttore genio di band come RHCP, Slayer e Beastie Boys) ha acceso gli entusiasmi per i fan degli Strokes quando, parlando con Joe Rogan, ha candidamente ammesso: "Un po' di mesi fa ero in Costa Rica, a registrare un nuovo album con gli Strokes. E avevamo affittato questa casa in cima a una montagna e avevamo messo su la band [a registrare] all'aperto". "Quindi loro suonano, ed è come se stiano facendo un concerto per l'oceano, in cima a una montagna. Era incredibile. E l'abbiamo fatto ogni giorno, suonando all'aperto, e loro non volevano andarsene. Era davvero la miglior esperienza [di sempre]". Il succo: un nuovo album degli Strokes è in preparazione. Le domande obbligatorie: a che punto è? Sarà già finito? Quando esce?

Ci pensa Julian Casablancas in persona, su Instagram, a spegnere un po’ gli entusiasmi. “Sì, gli Strokes hanno jammato e hanno iniziato a fare qualche cosa, ma siamo ancora estremamente lontani e ben distanti dall’essere anche soltanto vicini ad ogni tipo di situazione in cui si è completato alcunché [to any kinda remotely-near-doneness]”.

“C’è un gran saltare alle conclusioni” gela un po’ infine Casablancas, avvisando i fan: “Onestamente, controllate di nuovo tra un anno o due“. L’ultimo disco della band di New York, The New Abnormal, è uscito nel 2020 dopo sette anni di attesa (senza contare un EP nel 2016) ed è stato prodotto sempre da Rick Rubin. Entusiasmi spenti ma dita comunque incrociate: possiamo sperare per il 2023?

Fonte: NME

