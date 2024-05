Condividi l'articolo

Michelle Yeoh guiderà il cast di Blade Runner 2099

Circa un anno fa Amazon ha annunciato la produzione di Blade Runner 2099, sequel sia del capolavoro di Ridley Scott del 1982 che del film di Denis Villeneuve del 2017. Ebbene, a distanza di diverso tempo, abbiamo finalmente il nome della protagonista. Si tratta di Michelle Yeoh, premio Oscar nel 2023 per Everything, Everywhere all at once. I dettagli della trama sono tenuti nascosti, tuttavia le fonti hanno rivelato a Variety che la Yeoh interpreterà un personaggio di nome Olwen, descritto come un replicante verso la fine della sua vita.

Il Blade Runner originale, diretto da Ridley Scott, è considerato uno dei film di fantascienza più grandi e influenti di tutti i tempi e siamo entusiasti di presentare Blade Runner 2099 ai nostri clienti Prime Video globali – aveva affermato Vernon Sanders, capo della televisione globale, Amazon Studios al momento dell’annuncio della serie nel 2022. Siamo onorati di poter presentare questa continuazione del franchise di Blade Runner e siamo fiduciosi che, collaborando con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e la straordinariamente talentuosa Silka Luisa, Blade Runner 2099 sosterrà l’intelletto, i temi e lo spirito dei suoi predecessori cinematografici