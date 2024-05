Elden Ring: la nuova mod permette di cavalcare capibara ed è tutto bellissimo [FOTO]

Condividi l'articolo

Un Elden Ring invaso dai capibara: perché no? Ecco come è stato realizzato in questa mod

Prima importante domanda: cosa diamine è un capibara? A quanto pare si tratta del più grande roditore del mondo, parente stretto dei porcellini d’india e delle cavie, che può raggiungere un’altezza di 134 centimetri. Seconda domanda: cosa ci fanno, questi roditori, ovunque in Elden Ring?

A quanto pare si tratta di una fantasiosa mod, l’ennesima, dal titolo Capybara Island. Che cosa fa? Semplice: sostituisce gli animali come le capre, gli orsi, i cervi e persino la cavalcatura del protagonista con queste specie di enormi criceti. Non solo: compaiono anche nelle schermate di caricamento, accompagnati da didascalie e curiosità a tema. Se volete rendere il gioco più “puccioso”, insomma, ecco la mod che fa per voi.