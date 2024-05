Videogiochi

News Elden Ring: ecco lo Story Trailer del DLC, Shadow of the Erdtree [VIDEO]

Gli appassionati di Elden Ring stanno contando i giorni, e non c'è da biasimarli: anche se questo nuovo trailer del DLC, Shadow of the Erdtree, ci rivela più sulla storia che sul gameplay dei nuovi contenuti extra del fortunato videogioco FromSoftware, le premesse sembrano ancora una volta (e come c'è da aspettarsi) decisamente epiche. Ecco il video qui sotto.

Shadow of the Erdtree è in uscita il 21 giugno 2024, tra un mese esatto. Chi non si è accontentato dell’impegnativo titolo madre avrà a disposizione tutta una nuova mappa, molto ampia, e tantissime nuove missioni e nemici da affrontare. L’attesa è per uno dei più importanti DLC di questa stagione. Che dite, per ora soddisfa le vostre aspettative?