Com'è Umano Lui!: il Trailer del film Rai su Paolo Villaggio [VIDEO] Di Andrea Campana

Com'è Umano Lui! è il film fiction Rai dedicato alla vita del leggendario Paolo Villaggio, creatore di Fantozzi e genio della comicità italiana. Ecco quando lo potrete vedere Com'è Umano Lui! è il film Rai tutto dedicato al genio di Paolo Villaggio, noto nella nostra cultura popolare universalmente per il personaggio di Ugo Fantozzi e per le infinite invenzioni comiche che vi si legano e che ancora oggi sono nel nostro linguaggio comune. Il film indaga sulla comicità di Villaggio, sulla sua vita, la sua carriera (tra alti e bassi, e note personali) e l'esplosione del suo talento.

Diretto da Luca Manfredi e con il bravo Enzo Paci nella parte del protagonista, Com’è Umano Lui! (titolo tratto da una celebre battuta del ragioner Fantozzi Ugo, ovviamente) andrà in onda su Rai Uno in prima visione il 30 maggio 2024. L’occasione è quella giusta per celebrare uno dei più grandi umoristi della nostra storia, non mancate!