L’infanzia di Gesù sarà esplorata in una atmosfera horror in questo nuovo film con Nicolas Cage e FKA Twigs

Sì, avete capito bene. Quella che vedremo in questo nuovo film sarà sempre la classica storia di Gesù di Nazareth e della sua famiglia, ma sarà narrata a quanto pare in chiave… horror. Il film sarà diretto da Lotfy Nathan e conterà su un cast composto da Nicolas Cage, FKA Twigs, Noah Jupe e Souheila Yacoub.

The Carpenter’s Son, questo il titolo, si incentrerà sulla scoperta da parte del “figlio del falegname” di possedere poteri “sovrannaturali”, che renderanno lui e la sua famiglia vulnerabili alle persecuzioni di nemici dalla natura mortale… e non. Cage, per chi se lo chiedesse, interpreterà il Falegname in questione, cioè il padre di Gesù che conosciamo come Giuseppe.