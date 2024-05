Cinema Rissa al cinema tra un pugile e uomo che picchiava la moglie Il pugile Antonio Barrull si è reso protagonista di un atto divenuto subio virale e avvenuto in un cinema di Leon Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Un pugile spagnolo si è reso protagonista di un gesto divenuto virale in Spagna Un pugile spagnolo di nome Antonio Barrul è stato protagonista di un episodio scioccante lo scorso fine settimana in un cinema della città di León, dove era andato a vedere il film Garfield con la sua compagna e due bambini. L’atleta è rimasto coinvolto in un evento diventato virale sul web nel quale ha picchiato un uomo che stava maltrattando la compagna. Come si può vedere dal video qui sotto il pugile è sceso dalle scale per chiedere all’uomo di lasciare la stanza , rimproverandolo per il suo atteggiamento. Tuttavia, il soggetto, lungi dallo abbandonare il luogo, ha iniziato ad insultare e provocare in modo intimidatorio. Anche se all’inizio ha cercato di calmarlo, a causa dei molteplici insulti e delle continue minacce, il suo impulso lo ha portato ad assumere una posizione di combattimento. Vedendo che la stessa cosa accadeva dall’altra parte, Barrul ha iniziato a sferrare un colpo dopo l’altro finché non ha abbattuto l’uomo in pochi secondi.

Un boxeador español revienta a host1 as a un kinki en una sala de cine en España, durante la emisión de la nueva película Garfield.



Todo comenzó cuando el kinki insultó a su propia mujer e hija y el boxeador bajó a explicarle que eso no se debe hacer.pic.twitter.com/KeR0zACRCS — Edgar ✟🇪🇦 (@Edgar___es) May 5, 2024

Successivamente, il pugile è risalito le scale e ha approfittato della ripresa per chiedere scusa ai presenti e ai bambini per ciò a cui avevano appena assistito:

Mi dispiace moltissimo, davvero. Ho dei figli e mi fa davvero male. Mi dispiace

Ore dopo, lo stesso Barrul ha condiviso un video diffuso sui social network in cui ha spiegato in modo esaustivo cosa era successo al cinema.

El video de Antonio Barrul, el boxeador que le plantó cara al hombre que maltrató a su mujer en el cine de León, tras lo sucedido pic.twitter.com/TSyq4Gowvg — ceciarmy (@ceciarmy) May 6, 2024

Sono andato con mia moglie e i miei due figli a vedere un film e c’era una coppia con un bambino – dice il pugil. C’era un uomo troppo violento contro sua moglie. La mninacciava, lei provava a allontanarlo ma lui continuava. Dopo mezz’ora di film si alzato e ha afferrato sua moglie per il collo. L’ha scossa la gente si è alzata e nella lotta ha colpto una ragazza . Poi non sono più riuscita a contenermi. Mi sono alzato e gli ho detto di andarsene, che quello che faceva davanti ai bambini non era normale, poi è impazzito e mi ha aggredito. Ha iniziato a minacciarmi, ha iniziato a insultarmi.

Ho cercato di controllarmi perché mia moglie piangeva ; Mi ha preso per il braccio e mi ha detto di sedermi. Mi sono seduto e lui è andato davanti allo schermo del film. Da lì ha cominciato ad insultarmi e a minacciarmi in modo molto violento. Sono sceso per dirgli di andarsene, e ho detto a quelli del cinema di chiamare la sicurezza per venire a prenderlo, ma lui non ha smesso di minacciarmi. Poi mi è venuto un impulso, ho pensato: “ha picchiato una donna, ha picchiato una ragazza, mia moglie ei miei figli piangevano”.

Sono arrivato a un punto in cui non potevo più trattenermi e sono andato da lui, perché a chi abusa non dovrebbe essere permesso di superare i suoi limiti in nessun momento. Sono al 100% contro la violenza di genere.

A seguito dell’impatto generato dall’episodio di violenza, la vicepresidente della Federazione delle Giovani Donne, Raquel Pérez , è stata consultata sul caso e, pur comprendendo che si trattava di un “impulso”, ha riconosciuto che la violenza “non è la soluzione ad un problema strutturale”.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa