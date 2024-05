News Zerocalcare: “Vivo il successo come qualcosa da restituire” Ospite di Che Tempo che fa, Zerocalcare ha parlato della sua posizione nei confronti del successo Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Zerocalcare Zerocalcare è stato ospite di Fabio Fazio nell’ultima puntata di Che tempo che fa dove ha parlato di molti argomenti tra cui anche il successo da cui è stato letteralmente invaso negli ultimi grazia sia al suo lavoro come fumettista che a Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, le sue due serie animate Netflix. "Il successo lo vivo come qualcosa che devo restituire"@zerocalcare a #CTCF pic.twitter.com/4NZWdwjdOE — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 5, 2024 Lo vivo come un qualcosa che devo restituire. Quindi se lo vivo in maniera individuale lo vivo come una colpa, se riesco a fare in modo di restituire qualcosa alle persone che mi hanno aiutato, alle persone con cui sono cresciuto, mi sembra che io riesca ad espiarlo un po’.

Parlando poi del tema della manifestazione del dissenso, Zerocalcare commenta dicendo:

C’è un problema nel nostro Paese con il dissenso da molti anni, non è di adesso ed è andato sempre peggiorando. Il problema è che oggi il dissenso è così poco ed è così tanto malvisto che ormai basta un ragazzino di 16 anni che lancia una latta di vernice sul muro che viene denunciato per associazione a delinquere; quindi, penso che bisognerebbe riportare tutto a un pochino una normalità. E questo succede perché siamo disabituati alla critica, al metter in discussione quello che arriva dall’alto e fa sì che quando qualcuno lo fa sembra un rompiscatole o un bandito in qualche modo. Invece dovrebbe essere proprio il motore del progresso quello

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa e sul nostro canale WhatsApp