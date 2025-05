News

Cinema The Surfer, Nicolas Cage racconta la realizzazione del film Durante un'intervista con Entertainment Weekly, Nicolas Cage ha parlato delle difficoltà e dei pericoli affrontati nel corso del training per The Surfer

The Surfer ci porterà una versione sicuramente diversa di Nicolas Cage Durante la preparazione per il suo nuovo film, The Surfer, Nicolas Cage ha vissuto un'esperienza al limite mentre si allenava per imparare a surfare. L'attore premio Oscar ha raccontato di essersi trovato vicino a un possibile incontro con uno squalo e di essere stato travolto più volte dalle onde. Il film, attualmente nelle sale americane, è un thriller psicologico diretto da Lorcan Finnegan e scritto da Thomas Martin.

In The Surfer, Cage interpreta un uomo d’affari senza nome che torna nella sua terra natale in Australia per ricomprare la casa d’infanzia, ma si trova a dover affrontare un gruppo di misteriosi bulli che trasformeranno il suo sogno in un incubo.

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Cage ha parlato delle difficoltà e dei pericoli affrontati nel corso del training per interpretare il ruolo.

Avevamo cose come le condizioni meteo e, che ci crediate o no, le segnalazioni di squali e altre cose del genere, tutta quella roba. Ho fatto surf, ma ogni volta che ho provato a farlo, sono stato ridotto in mille pezzi – ha rivelato. Ho fatto surf a Sunset Beach. Quando cercavo di imparare, il mio insegnante mi ha dato una shortboard. Ho detto: ‘Guarda, voglio una longboard’.

Nonostante il cambio di tavola, l’esperienza non è migliorata:

Sono stato letteralmente travolto dalla corrente di risacca, e mi hanno detto di aver visto la mia tavola, la chiamano ‘tombstone’, come quella parte superiore triangolare – dice, mimando la punta della sua tavola che spunta dritta fuori dall’acqua. Mi arrampicavo sul guinzaglio mentre facevo capriole, e avrei potuto morire. Ora che ho un bambino piccolo, non so se voglio più farlo.

In The Surfer, il protagonista vive una spirale di tensione e paranoia quando gli viene impedito di surfare e acquistare la casa dove è cresciuto. L’esperienza al limite tra realtà e follia viene rappresentata sullo sfondo della costa australiana, in un’opera che fonde thriller psicologico e critica sociale. Nonostante tutto, Cage non esclude di tornare un giorno sulla tavola:

L’obiettivo è andare in pensione, fare surf, bere vino rosso e mangiare spaghetti.

