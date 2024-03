News Fedez riceve il Tapiro d’Oro da Staffelli [VIDEO] Fedez ha riceuvto l'ennesimo Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia e ha parlato sia della situazione di Muschio Selvaggio che della sua vita privata Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ennesimo Tapiro per Fedez Nella puntata di ieri di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha incontrato Fedez a Milano per consegnargli il Tapiro d’Oro, simbolo per eccellenza della trasmissione. Durante la chiacchierata i due hanno toccato vari argomenti, iniziando da Muschio Selvaggio e della sua chiusura, sulla quale il rapper ha dichiarato: La situazione è insostenibile e di conseguenza abbiamo deciso di abbandonare il podcast.

Staffelli dunque rincalza parlando dell’atteggiamento spavaldo che Fedez aveva all’inizio della vicenda Muschio Selvaggio.

Eh lo so, sembra che mi stai prendendo in giro per questa cosa – risponde il rapper. Però in realtà se pensi che quella è una società che dà lavoro a delle persone e che noi per 10 mesi abbiamo pagato gli stipendi, abbiamo portato avanti la cosa, oggi questa cosa dovrà chiudere e non per colpa nostra. Non mi interessa additare colpe. È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo

Parlando poi della separazione da Chiara Ferragni, l’inviato di Striscia insinua che dietro alla rottura ci sia una volontà di salvare le reciproche aziende, cosa alla quale Fedez risponde:

Mon mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, non voglio fare la lotta nel fango

Staffelli ha poi chiesto al rapper un chiarimento sul gossip lanciato da Elisa De Panicis, influencer che ha rivelato di averlo visto mentre baciava un’altra donna a Parigi.

Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quella influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?

