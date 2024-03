News Fedez parla della fine di Muschio Selvaggio [VIDEO] Durante uno degli ultimi episodi di Muschio Selvaggio, Fedez ha parlato della situazione dello show Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Fedez spiega la situazione del suo podcast Qualche giorno fa Fedez e Marra hanno annunciato la chiusura di Muschio Selvaggio a causa delle vicisittudini legali legate a Luis Sal, precedente conduttore del podcast e fondatore dello stesso insieme al rapper milanese. Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti – aveva detto Fedez.

Attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta – aveva invece incalzato Marra.

Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast – ha quindi Fedez.

O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi 10 mesi oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte – ha conluso Marra

Ebbene, in apertura dell’episodio 145, uno degli ultimi 3 registrati dalla coppia, i conduttori hanno parlato della situazione di Muschio Selvaggio, dicendo:

Abbiamo registrato questa e altre due puntate e poi non gireremo più puntate. La situazione è in una fase di stallo, i soldi stanno letteralmente finendo. La situazione è complessa e non reputiamo più opportuno andare avanti. Non avrebbe senso continuare in una situazione insostenibile per tutti, lavorativamente parlando.

Io vorrei andare avanti e sono disposto a pagare la parte di podcast che non è mia. Colgo l’occasione per ringraziare Davide Marra (co-conduttore del podcast ndr) per aver portato la sua visione all’interno di questo progetto – ha spiegato Fedez in apertura di puntata. Abbiamo tante idee, può darsi che riusciremo a portarlo avanti noi oppure chissà, ci vedremo da un’altra parte

