Winnie The Pooh "domina" ai Razzie, ma il regista non ci sta Parlando con Variety, il regista di Winnie The Pooh: Blood and Honey Rhys Frake-Waterfield si è detto sorpreso dalla vittoria ai Razzie

Condividi l'articolo Il regista di Winnie The Pooh: Blood and Honey parla del successo del suo film di Razzie Nella notte precedente agli Oscar sono andati in scena gli oramai rinomati Razzie Awards, icoinica cerimonia durante la quale vengono “premiate” tutte le opere più brutte pubblicate durante l’anno dove “dominare” è stato Winnie The Pooh: Blood and Honey (qui tutti i vincotori). La pellicola ha vinto tutti i premi più importanti, tra cui peggior film, peggior regia, peggior coppia. Tuttavia il regista Rhys Frake-Waterfield si è detto sorpreso dalla scelta di paragonare il suo film ad altri dal ben altro budget.

Sono sorpreso che il nostro film a micro-budget venga paragonato a Hollywood, ma ciò nonostante non mi dispiace in quanto mi colloca nello stessa pool di registi il ​​cui lavoro ammiro così tanto – ha detto Frake-Waterfield a Variety

Nella categoria dei film peggiori, ad esempio, Winnie The Pooh: Blood and Honey si è scontrato con L’Esorcista il Credente (budget totale: 30 milioni di dollari), I mercenari 4 – Expendables (100 milioni di dollari), Shark 2 – L’abisso (129-139 milioni di dollari) e Shazam! La furia degli Dei ($110-$125 milioni). Nella categoria dei peggiori registi, Frake-Waterfield – per il quale Winnie The Pooh: Blood and Honey segna il suo primo lungometraggio distribuito nelle sale – è stato raggiunto da David Gordon Green, Peyton Reed, Scott Waugh e Ben Wheatley, tutti registi affermati con molta più esperienza.

Per coincidenza, i Razziei sono stati annunciati il ​​fine settimana prima della première mondiale di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, che si terrà lunedì porssimo al Prince Charles Cinema di Londra. Sebbene il budget per il sequel rappresenti un grande passo avanti rispetto alla prima uscita, con meno di 1 milione di dollari è comunque diversi milioni di dollari in meno rispetto alla maggior parte degli horror in studio. Ciononostante, Rhys-Waterfield dice che non vede l’ora che il pubblico veda come hanno speso i soldi extra per il nuovo look di Pooh

Sono davvero entusiasta che le persone vedano quanto è migliorato – ha detto.

