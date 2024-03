News

Condividi l'articolo The Gentlemen 2 potrebbe farsi davvero Su Netflix trovate The Gentlemen, serie tv spin-off dell’omonimo film di Guy Ritchie (qui la nostra recensione). Lo show sta ottenendo dei buoni risultati di critica e pubblico e dunque è facile pensare che si avrà una seconda stagione. Parlando con Deadline a tal proposito, il produttore esecutivo Marc Helwig, si è detto fiducioso in ta senso: Abbiamo avviato il processo. Ci sono alcuni scrittori con cui abbiamo parlato, abbiamo avuto molte discussioni con Guy su cosa potrebbe voler fare in una seconda stagione, su quali cose concentrarsi. [La prima stagione] deve avere buoni risultati, e poi ne sapremo di più, ma è già in corso una discussione attiva su cosa sarebbe una seconda stagione.

The Gentlemen vede vede Theo James nei panni di Eddie Horniman, un giovane che eredita la proprietà di suo padre solo per scoprire che è diventata un impero della cannabis e le recensioni elogiano sia la costruzione dei personaggi che della storia, degna erede del film del cineasta britannico che incassò 115 milioni di dollari con un budget di soli 22 milioni. Inoltre, il finale esplosivo promette di raccontare più storie su Eddie e sulla sua incursione nel mondo del crimine. Dunque è molto probabile che ci siano piani molto più ad ampio respiro per lo show.

Che ne pensate? Vorreste una seconda stagione di The Gentlemen?

