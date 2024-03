News Akira Toriyama, il toccante saluto di Gianluca Iacono Dopo la dipartita di Akira Toriyama, in molti lo hanno omaggiato. Tra questi anche il doppiatore Gialnuca Iacono, che ha prestato la voce a Vegeta Di Marica Priore -

Condividi l'articolo L’omaggio ad Akira Toriyama La scorso primo marzo il mangaka Akira Toriyama ci ha lasciati. Il creatore di alcuni celebri manga, come Dr Slump & Arale (pubblicato tra il 1980 e il 1984, anime poi trasmesso in Italia da settembre 1983), e l’ancor più famoso Dragon Ball (1984-1995) è deceduto all’età di di 68 anni a causa di un ematoma subdurale acuto. La sua perdita ha lasciato un grande vuoto nei cuori di tutti i suoi fan e ha scatenato le commoventi reazioni del mondo legato al fumetto giapponese. A partire da alcuni colleghi mangaka, infatti, Akira Toriyama è stato omaggiato dopo la sua dipartita. Eiichirō Oda, creatore di One piece, per esempio, ha ricordato il suo sensei. Insieme a lui anche Masashi Kishimoto (Naruto) e tanti altri mangaka che si sono lasciati ispirare da Dragon ball, e sono debitori di Toriyama proprio perché grazie al suo operato ci sono lasciati ispirare per intraprendere le loro carriere. Il ricordo del fumettista si è espanso in tutto il mondo.

A riprova dell’importanza di Akira Toriyama anche un altro personaggio nostrano ha deciso di dedicargli un momento toccante. Gianluca Iacono per i fan italiani di Dragon ball è sicuramente un nome abbastanza riconosciuto perché è il doppiatore di Vegeta. Iacono ha riproposto sui social network un momento molto importante per il suo personaggio: ovvero il momento in cui avviene il suo trapasso contro Freezer.

“No amico. Mi stai deludendo, è tutto qui quello che sai fare? Dov’è finito l’antico orgoglio dei Saiyan?”, è la voce di Iacono che ridoppia Vegeta di Akira Toriyama, “Questo è quello che ti fa comodo credere, ma sai bene quali sono le tue origini. Tu appartieni alla mia razza. Nelle tue vene scorre il sangue dei Saiyan, i migliori combattenti della galassia. Non desideri vendicarti è stato Freezer a distruggere il nostro pianeta, la nostra casa dove io e te siamo nati con i nostri fratelli…” .

