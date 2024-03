News

Serie TV The Gentlemen è ora una delle serie Netflix più apprezzate The Gentlemen, la serie tv creata da Guy Ritchie, è diventata subito uno dei prodotti Netflix più apprezzati, e i fan lo consigliano assolutamente. Di Davide Cucchi -

Condividi l'articolo The Gentlemen di Guy Ritchie è diventata per il pubblico Netflix un “must watch” La nuova serie Netflix “The Gentlemen”, creata da Guy Ritchie, è diventata in poco tempo uno degli spettacoli più apprezzati sulla nota piattaforma streaming, con alcuni fan che addirittura inneggiano alla serie come a un “must” da vedere assolutamente. The Gentlemen di Netflix funge da spin-off dell’omonimo film diretto sempre da Ritchie nel 2019 che vedeva il protagonista Micheal “Mickey” Pearson (Matthew McConaughey), un espatriato americano, costruire un impero legato allo spaccio di cannabis a Londra. La serie di Netflix trae dal materiale di partenza gli elementi tipici per raccontare una storia che coinvolge nuovi personaggi e nuovi archi narrativi: il neo-consacrato Duca di Halstead Edward Horniman (Theo James) eredita dalla famiglia una tenuta di 15.000 acri ma, una volta giunto sul luogo per reclamare la proprietà, scopre che la tenuta è stata occupata da un’azienda che si occupa del traffico di marijuana, e i cui proprietari non hanno intenzione di andarsene. La storia seguirà il protagonista che cerca di difendere la propria casa e di non cadere nei loschi piani dell’impero criminale con cui dovrà confrontarsi.

The Gentlemen prosegue lo stile e l’estetica tipica della filmografia di Guy Ritchie, con storie e personaggi che si intrecciano di continuo in situazioni paradossali, personaggi di dubbia moralità associati spesso alla comunità gangster e l’utilizzo di dialoghi arguti. Non è un caso che la serie sia diventata una delle più viste su Netflix. I fan del regista britannico hanno già osannato la serie e la consigliano a tutti, rivolgendosi addirittura al gruppo Facebook Netflix Bangers per condividere i loro pensieri sulla serie.

Uno della community, ad esempio, ha detto riguardo al suo apprezzamento di The Gentlemen: “Io e mia figlia lo abbiamo guardato… un po’ abbuffati a dire il vero. L’ho adorato! Così bizzarro. L’umorismo, i personaggi, la location. Davvero fantastico. Mi dispiace che non sia andato più a lungo”; un altro ha affermato: “Fantastico. Dialoghi sempre fantastici alla Guy Ritchie”. Anche le recenti valutazioni sui maggiori aggregatori di recensioni sono una dimostrazione dell’apprezzamento generale del pubblico: su Imdb la serie è valutata 8,3/10, mentre su Rotten Tomatoes ha un apprezzamento presso il pubblico dell’86%, mentre quello della critica è più modesto, con un 70%.

Fonte: Unilad

