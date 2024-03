News House of the Dragon 2: Trailer e Data d’Uscita [VIDEO] Ecco due trailer ufficiali della seconda stagione di House of The Dragon. HBO rivela anche la data d'uscita ufficiale Di Matteo Furina -

House of the dragon sta per tornare! HBO ha appena rilasciato non uno, ma ben 2 trailer, uno per ciascuna fazione della Guerra Civile dei Targaryen, della seconda stagione di House of the Dragon, serie prequel di Game of Thrones ambientata circa 200 anni prima dei fatti accaduti nella serie madre. La rete televisiva ha anche annunciato la data d'uscita dello show che arriverà sui teleschermi di tutto il mondo il prossimo 16 giugno.

La trama di questa seconda stagione di House of The Dragon ripartirà a seguito della morte di re Viserys I (Paddy Considine), che ha creato un’innegabile spaccatura tra sua figlia Rhaenyra (Emma D’Arcy) e la moglie Alicent (Olivia Cooke), dopo la loro stretta amicizia da adolescenti. Dopo aver saltato gli anni nella prima stagione, la serie si stabilizzerà in una sequenza temporale coerente mentre le due donne e le loro famiglie entreranno completamente in guerra per il Trono di Spade.

Il co-creatore Ryan Condal ritornerà come showrunner, questa volta da solo senza Miguel Sapochnik, che si è ritirato dal ruolo durante la messa in onda della prima stagione e rimarrà produttore esecutivo. Sebbene il clan Targaryen-Velaryon abbia (per lo più) smesso di avere figli per il momento, il cast dello show continuerà ad espandersi, aggiungendo Clinton Liberty nei panni di Addam di Hull, Jamie Kenna nei panni di Ser Alfred Broome, Kieran Bew in quelli di Hugh. Con loro Tom Bennett che sarà Ulf, Tom Taylor nel ruolo di Lord Cregan Stark e Vincent Regan che sarà invece Ser Rickard Thorne.

Che ne pensate? Curiosi di questa seconda stagione di House of The Dragon?

