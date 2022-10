Serie TV

Curiosità House of the Dragon: il significato della pagina che Alicent ha mandato a Rhaenyra Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Un dettaglio particolarmente sottile nel finale di stagione di House of the Dragon: ne avevate colto il significato? Come abbiamo potuto vedere, nell’ultimo episodio della prima stagione di House of the Dragon (SPOILER) gli eventi raggiungono a più riprese livelli critici. Ed è il caso di quando Lord Hightower, padre della regina Alicent e Mano del Re, si incontra con “l’altra” regina incoronatasi in autonomia, Rhaenyra. Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato fin da quando il compianto re Viserys aveva scelto Alicent come sua consorte, portando le due ex-amiche d’infanzia ad un divario incolmabile. Ciascuna accampa pretese sul trono di spade, estendendole ai propri figli e alle proprie alleanze.

E, dopo aver incoronato suo figlio come re effettivo, Alicent sembra voler tendere nuovamente la mano dell’amicizia a Rhaenyra, inviando il padre come messo a comunicare le generose offerte da concedere a lei e a Daemon in cambio della loro fedeltà. Ma c’è da fidarsi? Sembra, in effetti, più una sorta di ricatto o di ultimatum.

E quando Lord Hightower porta con sé un pegno dell’eterna amicizia della figlia Alicent nei confronti di Rhaenyra, possiamo crederle? In ogni caso, almeno lei sembra colpita: si tratta come abbiamo visto della pagina di un libro, parzialmente illustrata. Un messaggio in codice? Non proprio.

La pagina è infatti tratta un volume che racconta la storia della principessa Nymeria, fuggita dai valyriani conducendo la sua gente attraverso il Mare Stretto. Le due amiche avevano studiato la storia su un tomo, nel primo episodio della stagione (e della serie): Rhaenyra aveva strappato la pagina in questione e l’aveva consegnata ad Alicent, allora solo sua dama di compagnia, sorridendo.

In più, nel terzo episodio, vediamo che Rhaenyra gradisce particolarmente la storia di questa principessa, non stancandosi mai dei canti basati su di essa. Probabile che Alicent sapesse e sappia di questa passione, ed ecco perché la pagina strappata rappresenta non soltanto un pegno di eterna amicizia, ma anche un legame che supera ogni ipocrisia, basato su una profonda conoscenza reciproca.

E l’effetto c’è, perché Rhaenyra sembra in effetti sulle prime dubbiosa nel passare subito alle maniere forti nei confronti dei nemici “verdi” (il colore della casa Hightower): con scorno del compagno Daemon, pare anzi incline ad accettare l’offerta di pace, a costo di vedersi sottratto il trono agognato.

E con Daemon si giustifica asserendo di desiderare più l’armonia nel regno che il seggio regale, come ogni buon regnante dovrebbe fare. Ma sarà davvero così? Noi vogliamo credere che ci sia di mezzo proprio la “lettera muta” di Alicent. Ma, alla fine, sembra non essere bastato: appresa la morte del figlio per mano di Aemond, pare decisa ora alle maniere forti e nella decisione sul suo volto scorgiamo i tratti della discendente Daenerys.

Fonte: Insider

