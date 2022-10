Serie TV

Curiosità House of the Dragon: il significato della canzone cantata da Daemon all'antico drago

Condividi l'articolo Una scena dell’ultimo episodio di House of the Dragon particolarmente criptica: che intenzioni ha Daemon Targaryen? L’ultimo episodio della prima stagione di House of the Dragon (SPOILER) ci ha riservato molte sorprese, e anche diverse scene che promettono eventi futuri altrettanto imprevedibili. C’è per esempio il messaggio molto personale (e confidenziale) fatto arrivare da Alicent a Rhaenyra. In un’altra scena vediamo il sempre enigmatico Daemon Targaryen, personaggio che ancora non è ben chiaro in base a cosa agisca o a che cosa miri, recarsi nei sotterranei del castello e cantare una misteriosa canzone ad un drago che non avevamo mai visto prima. Che cosa starà progettando?

Di sicuro qualcosa che serva solo i suoi interessi, dato che nessuno lo ha visto mentre va a trovare questa creatura della quale non eravamo a conoscenza. Ebbene, tanto per cominciare: si tratta di Vermithor, un drago che ha cento anni ed è stato in passato cavalcato da re Jaehaerys (il predecessore di Viserys).

E il significato della canzone? A svelarlo è David J. Peterson, autore geniale che si è occupato dei testi in valyriano e anche del linguaggio dothraki in Game of Thrones. Ecco il testo in valyriano e tradotto in inglese (lo trovate in un post dell’autore su un blog, qui). Come possiamo vedere parla di sangue, potere e magia.

Qual è il significato? Difficile da interpretare per ora e di certo ne sapremo di più con le prossime stagioni; ma possiamo azzardare un’ipotesi per quanto riguarda le “tre teste” menzionate. Due delle quali potrebbero essere i contendenti al trono, Rhaenyra e i suoi figli e Alicent e i suoi. E la terza… potrà essere forse proprio Daemon, desideroso a sua volta di potere? Ecco qui la canzone.

Fonte: Insider

Valyriano

“Drakari pykiros

Tīkummo jemiros

Yn lantyz bartossa

Saelot vāedis“

“Hen ñuhā elēnī:

Perzyssy vestretis

Se gēlȳn irūdaks

Ānogrose“

“Perzyro udrȳssi

Ezīmptos laehossi

Hārossa letagon

Aōt vāedan“

“Hae mērot gierūli:

Se hāros bartossi

Prūmȳsa sōvīli

Gevī dāerī“

Inglese

“Fire breather

Winged leader

But two heads

To a third sing”

“From my voice:

The fires have spoken

And the price has been paid

With blood magic”

“With words of flame

With clear eyes

To bind the three

To you I sing”

“As one we gather

And with three heads

We shall fly as we were destined

Beautifully, freely”