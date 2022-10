News

Rubriche

Videogames Playstation 2: manuali di tutti i giochi disponibili online Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo In un mondo che corre a velocità impressionante verso una rivoluzione del gaming basata su streaming e tecnologie cloud, i manuali cartacei che una volta venivano affiancati nella custodia al disco, appaiono oggi come un reperto storico. Tuttavia fino a qualche generazione fa era la normalità e sicuramente sono in molti ad esserci affezionati. Per questo motivo un collezionista di nome Kirkland ha cercatodi preservare quella nostalgia per i posteri creando scansioni di alta qualità dei manuali di tutti i giochi della Playstation 2 (qui i giochi più influenti mai usciti sulla console). Complete US PlayStation 2 manual collection posted to archive.org from DataHoarder Per celebrare il 22° anniversario della PlayStation 2 mercoledì ho caricato la mia collezione completa di manuali statunitensi, scansionata personalmente e modificata con risoluzione 4K, su archive.org. 17 GB relativi a 1795 titoli più circa 100 varianti aggiuntive, tra art book, mini-guide e fumetti. Il caricamento è terminato: è in “elaborazione” ora.

Lanciata negli Stati Uniti nell’ottobre 2000 la PlayStation 2 di Sony è stata una delle console più popolari di sempre. Con oltre 4.000 giochi rilasciati e vendendo circa 158 milioni di unità in tutto il mondo, quasi tutti la avevano. Giochi come Jak & Daxter e Sly Cooper hanno contribuito a rendere popolare la console tra bambini e ragazzi, mentre titoli come Metal Gear Solid 2 e Onimusha hanno continuato a far crescere un mercato più “maturo”. Insomma, se il gaming oggi è quello che è, gran merito vaa dato a questa leggendaria console.

Che ne pensate? Ne scaricherete qualcuno?

Continuate a seguirci su La Scimmia Gioca, La Scimmia Fa!