News House of the Dragon: quando arriverà la seconda stagione? Ecco cosa sappiamo Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo La prima stagione di House of the Dragon è finita, lasciando molti interrogativi e grande attesa per la seconda. Quando arriverà? Inutile girarci intorno: il finale della prima stagione di House of the Dragon (tranquilli, no spoiler) ha trovato l’entusiasmo dei fan della serie, “orfani” di Game of Thrones e intrigati nel vedere il lavoro di George R.R. Martin risorgere a nuova vita con gli eventi esplorati da questo prequel. Senza addentrarci nell’ultimo episodio (vi lasciamo il tempo di vederlo), iniziamo già a guardare avanti anche perché l’evoluzione delle vicende procede ora verso “il vivo” della storia, che sarà esplorato con ogni probabilità nelle prossime stagioni. E quanto ci sarà da aspettare? Non c’è una risposta ufficiale per ora, ma abbiamo ipotesi ed indiscrezioni.

A cominciare dal fatto che HBO, la casa produttrice della serie (e di GOT) è nota per attendere a volte almeno un paio di anni dopo il lancio delle nuove serie, come avvenuto con Westworld. Il giornale spagnolo Hoy riporta che le riprese nella città di Caceres, location di Approdo del Re, cominceranno nell’aprile del 2023.

Si parla, quindi, perlomeno del 2024 considerando anche che, come abbiamo visto negli ultimi episodi (e com’era prevedibile dall’inizio) si sta preparando una guerra e quindi si dovranno girare scene più costose ed impegnative, con più comparse ed effetti speciali. Detto questo: quante stagioni avrà la serie? Lo ha già detto lo stesso Martin: in teoria quattro, di dieci episodi ciascuna.

