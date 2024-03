Condividi l'articolo

Per la nuova edizione di Lol-Chi ride è fuori il cantante avrà la doppia veste di concorrente e conduttore

Fedez, nella nuova edizione del game show “Lol-Chi ride è fuori”, non sarà solo il conduttore (affiancato nuovamente da Frank Matano), ma per lui ci sarà anche l’occasione di prendere parte al programma come partecipante a tutti gli effetti. Il noto format televisivo, prodotto da Endemol Shine per Amazon Studios, è arrivato alla sua quarta edizione e l’obiettivo del gioco rimane sostanzialmente sempre lo stesso: i concorrenti non possono ridere altrimenti verranno eliminati. Ma, come anticipato, ci sarà una novità interessante che potrebbe rendere il game show ancora più intrigante.

Fedez, infatti, sarà sempre conduttore e arbitro del programma come nelle precedenti edizioni, ma nello stesso tempo gareggerà insieme agli altri partecipanti per cercare di vincere contro gli altri comici in gara. Per il cantante però è riservato un trattamento “speciale”: a differenza degli altri concorrenti, infatti, non verrà eliminato allo scatto della doppia ammonizione, bensì alla prima risata, momento in cui per il rapper ci sarà l’espulsione diretta.