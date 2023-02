News Winnie The Pooh, il regista dell’horror vuole un Universo Rhys Frake-Waterfield, regista di Winnie the Pooh: Blood and Honey ha rivelato di voler creare un Universo Condiviso di versioni horror delle favole Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Qualche tempo fa vi avevamo parlato Winnie The Pooh: Blood and Honey, la versione splatter pensata da Rhys Frake-Waterfield dell’amatissimo orsetto giallo mangia-miele (qui il trailer). Il film si è rivelato un successo guadgnando un milione di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget risicatissimo. Per questo il regista non vuole fermarsi e ha già annunciato le versione horror di Bambi e Peter Pan. Bambi sarà probabilmente il primo ad essere filmato – ha detto Frake-Waterfield a SFX. Lo abbiamo soprannomianto “Bambi con la rabbia!”. Avete visto The Ritual? Il mostro in quel film è una cosa molto strana, somiglia ad un alce. Ci siamo ispirati molto a quello. Vogliamo che sia un mostruoso cervo bipede, che uccide un sacco di persone. Vogliamo che Bambi calpesti la testa della gente

Parlando invece del progetto relativo a Peter Pan chiamato Neverland Nightmare, il regista ha detto a The Hollywood Reporter:

Quel mondo ha molti elementi interessanti con cui possiamo divertirci. Tutti i personaggi dovrebbero essere davvero innocenti, e quando pensi a Trilli, lei è questa piccola fata dolce e carina. Ma la renderemo pesantemente obesa e mentre si riprende dalla droga.

Ma non solo. In un’altra intervista sempre con The Hollywood Reporter, Frake-Waterfield ha spiegato di voler anche creare un Universo condiviso con tutte queste versioni horror di celebri storie per bambini.

L’idea è che proveremo a immaginare che siano tutti nello stesso mondo, quindi potremmo avere dei crossover. Le persone mi hanno inviato messaggi dicendo che vogliono davvero vedere Bambi contro Pooh. Ci sono molte, molte, molte altre idee là fuori che non sono legate alla Disney, un sacco di vecchie fiabe e leggende metropolitane, concetti che sono sinonimo della tua infanzia, e sono quelli che voglio costruire in un contorto realtà alternativa.

