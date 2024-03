Cinema L’Universo horror di Winnie The Pooh si espande Il produttore di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 Scott Chambers ha parlato con Comicbook del futuro film corale con tutti i vari mostri Di Matteo Furina -

Nella notte precedente agli Oscar sono andati in scena gli oramai rinomati Razzie Awards, icoinica cerimonia durante la quale vengono "premiate" tutte le opere più brutte pubblicate durante l'anno dove "dominare" è stato Winnie The Pooh: Blood and Honey (qui tutti i vincotori). Tuttavia questo risultato non ha fermato i produttori da peoseguire nel loro progetto.

Alla fine del mese arriverà in sala il sequel di Winnie The Pooh: Blood and Honey e poi arriveranno tutta una serie di film horror su Peter Pan, Bambi e chi più ne ha più ne metta. Questi faranno tutti parte di uno stesso universo e confluiranno tutti in un unico gigantesco film corale. Il produttore di Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 Scott Chambers, che interpreterà anche Christopher Robin nel sequel, ha recentemente parlato con Comicbook di questo progetto dicendo:

Stiamo creando un universo – ha detto Chambers. Il film dei miei sogni, onestamente, fin da quando ero bambino, era uno in cui fossero tutti presenti: Leatherface, Hellraiser, Chucky. Li volevo tutti. E pensavo: “Beh, probabilmente non succederà mai”. Ma ora posso farlo. Quindi è questo che faremo con Peter Pan, Pinocchio, e Bambi. Si incontreranno tutti quanti e sarà una vera follia. Questo è l’obiettivo al 100%.

Quando guardi questi film, sono tutti introduttivi. Quindi Winnie the Pooh, Pinocchio, Peter Pan, Bambi, sono quello che abbiamo appena fatto o su cui stiamo lavorando. Quando vedi i film, guarda in cerca di Easter Eggs vedrai che sono disseminate in ogni dove. Questi mondi, sono tutti nello stesso universo.

Possiamo dire che il nostro grande film, che avrà un budget incredibile, e si chiamerà Poohniverse: Monsters Assemble, e questi sono i nostri Avengers. Avremo tutti questi personaggi, Pooh, Pimpi, Tappo, Tigro, Uffa, avremo anche il Cappellaio Matto, la Bella, Pinocchio, Peter Pan, Campanellino e molti altri. Ho questa scena nella mia testa in cui chiudiamo una strada e loro sono in una grande fila e camminano lungo questa strada e distruggeranno qualsiasi cosa incontrino. Quindi sì, sarà divertente

