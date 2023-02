News

Musica Sanremo, Fedez rappa contro tutti [VIDEO] A Sanremo Fedez si è esibito in un rap al veleno nel quale se l'è presa praticamente con tutti Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Serata tranquilla la seconda del Festival di Sanremo (qui le nostre pagelle). Perlomeno fino all’arrivo di Fedez. Il rapper milanese infatti dal palco a bordo piscina della nave Costa Smeralda si è lanciato in flow al veleno nel quale se l’è presa con tutti. Partendo dal viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami del quale il cantante ha mostrato e poco dopo strappato, una foto vestito da nazista per arrivare all’immancabile Codacons. Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite (il riferimento è a Matteo Salvini che aveva criticato la presenza di un cantante gender fluid, ndr)/ meglio il viceministro vestito da Hitler/ Purtroppo l’aborto è un diritto/ Sì, ma non l’ho detto io: l’ha detto un ministro (Eugenia Roccella, ministra della famiglia che aveva detto che le donne hanno “purtroppo il diritto di abortire” ndr)/ Sparo cazzate ai quattro venti/ ma non lo faccio a spese dei contribuenti/ perché a pestarne di merda sono un esperto/ Ciao Codacons, guarda come mi diverto

Nel testo Fedez ha poi citato i Maneskin e Mattia Messina Denaro prima di lasciarsi andare ad un omaggio doverso a Gianluca Vialli, ex calciatore recentemente scomparso che era stato vicino al rapper nel momento della sua malattia.

Vabbè sdramatizziamo: ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tv e ho pianto Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto è il ricordo di Gianluca che porto sul palco

Il cantante ha infine spiegato che il testo non era stato concordato con RAI e di essere pronto ad assumersi le responsabilità di quanto detto.

Il testo di questa canzone non era stato enunciato allo staff Rai qui presente e quindi voglio prendermi la piena responsabilità di quello che ho detto – ha spiegato Fedez

Che ne pensate?

Continuate a seguirci sempre su LaScimmiaSente