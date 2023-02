Condividi l'articolo

Nelle ultime ore Netflix ha rilasciato il primo trailer di Berlino, serie tv spin-off de La Casa di Carta dedicata all’omonimo personaggio interpretato da Pedro Alonso. La piattaforma della grande N. ha anche rivelato che lo show sarà disponibile per i suoi abbonati a partire dal prossimo dicembre.

Non sono ancora stati resi noti alcuni dettagli relativi alla trama, probabilmente si cercherà di espandere il background di un personaggio accennato in alcuni flashback durante le ultime stagioni della serie e cosa lo ha portato ad arrivare al punto in cui si trova all’inizio della prima puntata. Berlino è infatti il secondo in comando della rapina alla Royal Mint of Spain e ha anche pianificato la rapina alla Banca di Spagna, cosa che ha condiviso con Il Professore e Palermo.