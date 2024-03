Cinema

News Oscar, Paltrow esulta per la vittoria di Downey Jr. [VIDEO] Gwyneth Paltrow è esplosa di gioia dopo la vittoria agli Oscar del collega Robert Downey Jr Di Nancy Liccardo -

Condividi l'articolo Quando RDJ ha ottenuto l’Oscar, la Paltrow ha condiviso un video della sua reazione Il legame tra i co-protagonisti di Iron Man, Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow, persiste nonostante il loro tempo insieme nell’universo cinematografico Marvel sia giunto al termine. Durante gli Oscar del 2024, Gwyneth Paltrow si è trovata nella stessa situazione di molti di noi: in attesa del verdetto per la categoria del miglior attore non protagonista. Con Robert Downey Jr. in lizza per il premio per il suo ruolo in Oppenheimer di Christopher Nolan, la tensione era palpabile. Alla fine, quando Downey ha ottenuto il suo meritato premio, la Paltrow ha condiviso un video che cattura la sua emozionante reazione.

Il video trasmette il calore e l’affetto tipici della loro chimica sullo schermo come Tony Stark e Pepper Potts, rendendo omaggio alla loro epoca nei film di Iron Man. La decisione di condividere questo momento testimonia la fiducia della Paltrow nella vittoria di RDJ che ha finalmente ottenuto il suo primo Oscar, mentre la Paltrow è una veterana della cerimonia, avendo vinto la categoria miglior attrice nel 1998 per Shakespeare In Love, ormai 25 anni fa.

gwyneth paltrow watching robert downey jr winning his oscar ❤️ pic.twitter.com/RaXIuVHu5N — bee (@PEPPERP0TTS) March 11, 2024

Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow hanno interpretato per l’ultima volta i ruoli di Tony Stark/Iron Man e Pepper Potts in Avengers: Endgame nel 2019. Nel film hanno affrontato la battaglia finale con Thanos in cui Tony ha sacrificato la propria vita per salvare il pianeta. Entrambi gli attori hanno lasciato il Marvel Cinematic Universe (MCU) dopo Endgame, dedicandosi ad altri progetti. Tuttavia, i fan continuano ad avere speranze di vederli fare un ritorno in futuro.

Continua a seguirci su LaScimmiaPensa