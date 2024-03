Condividi l'articolo

Il finale originale di Se mi lasci ti cancello con Jim Carrey e Kate Winslet era ben diverso da quello visto nel film

Il finale di “The Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (Se mi lasci ti cancello nella versione italiana) porta lo spettatore a credere che tra i due protagonisti ci possa essere ancora la speranza di stare insieme, ma in origine la conclusione del film doveva essere ben più tragica. Il film di Gondry è stato un cult assoluto degli anni Duemila, in grado di coniugare sapientemente la fantascienza con il genere delle commedie romantiche, e il fatto che il finale sia stato un po’ più agrodolce non ha di certo inficiato sul successo della pellicola. Però come sarebbe stato il film con il finale che avevano pensato in origine gli autori?

La versione canonica di Se mi lasci ti cancello vede alla fine i due protagonisti Joel (Jim Carrey) e Clementine (Kate Winslet) che, accortosi entrambi di provare ancora qualcosa (il tutto dopo aver ripercorso i ricordi controversi della loro relazione sentimentale), decidono di darsi un’altra possibilità. L’ultima scena del film mostra infatti un montaggio in cui la coppia si rincorre in loop su una spiaggia innevata, suggerendo come ripeteranno questo processo più e più volte: continueranno a dimenticarsi l’uno dell’altro per poi rinnamorarsi nuovamente in un ciclo infinito. O forse l’ultima immagine è solo un ricordo dei protagonisti che viene riprodotto, in cui la coppia decide di ricordare la loro relazione, anziché dimenticarla.