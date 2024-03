News Karen Gillan vuole essere Poison Ivy nel DCU Karen Gillan ha rivelato il desiderio di interpretare Poison Ivy per poter esplorare la storia d'amore tra lei e Harley Quinn Di Sara Radegonda -

Condividi l'articolo Karen Gillan su Poison Ivy: “Vorrei approfondire la storia d’amore tra lei e Harley Quinn” Karen Gillan, veterana del Marvel Cinematic Universe, aveva già rivelato il desiderio di voler interpretare il personaggio di Poison Ivy nell’Universo DC di James Gunn, ma oggi in un’intervista rilasciata a Screen Rant ha aggiunto nuovi dettagli in merito alla storia che le piacerebbe portare sul grande schermo. I DC Studios si stanno avvicinando al lancio del loro nuovo Universo DC: il film di Gunn su Superman è attualmente in fase di ripresa, mentre Creature Commandos si sta preparando per la prima dell’autunno 2024 su Max. Dato che il regista ha già portato con sé alcuni dei suoi collaboratori della trilogia di Guardiani della Galassia, la possibilità di vedere presto l’attrice di Nebula nel DCU non è da escludere.

Riprendendo proprio le precedenti dichiarazioni, Screen Rant ha interrogato nuovamente Gillan in merito al desiderio di entrare a far parte dell’Universo DC di Gunn nel ruolo di Poison Ivy. Quando le è stato chiesto in particolare quale versione dell’iconica villain avrebbe voluto interpretare, l’attrice si è detta molto favorevole alla versione di Poison Ivy in una relazione romantica con Harley Quinn:

Oooh. È una bella domanda. Mi piacerebbe interpretare Poison Ivy in una relazione con Harley Quinn, sarebbe fantastico!

Dopo che James Gunn e Peter Safran hanno confermato che un nuovo reboot di Batman è in lavorazione, che persegue il sentiero del film The Brave and The Bold, hanno anche rivelato che diversi membri della Bat-Family saranno presenti nel film. Se così fosse, ciò significa che molti dei famigerati cattivi di Batman sono già presenti in questa versione dell’Universo DC. Non sarebbe dunque sconvolgente se Poison Ivy fosse uno di questi nemici, sia che operi da sola sia che collabori con le Sirene di Gotham City.

E voi, cosa ne pensate?

Continua a seguirci su LaScimmiaPensa