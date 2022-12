Condividi l'articolo

L’arrivo di James Gunn e Peter Safran a capo del nuovo universo condiviso di casa DC porterà un autentico terremoto in casa Warner. econdo quanto riportato dall’autorevole The Hollywood Reporter infatti, lo Snyderverse non esisterà più. Di conseguenza Wonder Woman 3 sembra essere stato cancellato con Man of Steel 2 e gli altri film di Aquaman successivi al prossimo Regno Perduto, in arrivo nelle sale nel 2023, pronti a fare la stessa fine.

Queste notizie hanno mandato nel panico i fan di mezzo mondo che, dopo essersi esaltati per il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman nel recente Black Adam potrebbero perdere di nuovo il figlio di Krypton. Per questo uno di loro si è rivolto direttamente a James Gunn su Twitter chiedendogli Ehi James, per favore dicci se vedremo un Superman? Siamo stati affamati del più grande personaggio dei fumetti sul grande schermo per anni! Gunn ha risposto rivelando che l’Uomo d’Acciaio è una priorità per il futuro. Sì, certo. Superman è una priorità enorme, se non la più nostra prima priorità.