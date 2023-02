Condividi l'articolo

L’arrivo di James Gunn e Peter Safran a capo del nuovo universo condiviso di casa DC porterà un autentico terremoto in casa Warner. Nelle ultime il cineasta ha rivelato i primi 10 titoli che andranno a comporre il primo capitolo del DCU che si chiamerà Gods and Monters e succederà ai film già precedentemente annunciati come Aquaman 2 e The Flash.

Come avete potuto sentire il primo grande titolo annunciato da James Gunn è Superman Legacy che arriverà al cinema l’11 luglio 2025. Tra i altri grandi annunci la serie tv dedicata ad Amanda Waller, personaggio interpretato da Viola Davis e una sulle Lanterne Verdi. Il primo progetto che vedrà invece l’introduzione di Batman sarà il film The Brave and The Bold. Di seguito la lista di tutti i progetti DC anunciati.