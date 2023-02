Condividi l'articolo

Se si pensa al mondo del wrestling uno dei primi nomi a cui si fa immediatamente riferimento è sicuramente quello di Hulk Hogan, leggendario lottatore degli anni ’80 e ’90 entrato di diritto nella cultura pop per il suo look unico e il suo carisma strabordante. Tuttavia la lunghissima carriera passata sul ring ha segnato profondamente la sua salute, in particolare la sua schiena. Negli ha subito decine di interventi. Ma, come rivela l’amico e collega Kurt Angle durante il suo podcast, la situazione dell’ex Mr. America sembra davvero drammatica.

Hulk Hogan ha subito di nuovo un intervento chirurgico alla schiena – spiega Angles. Aveva i nervi dalla parte inferiore del corpo recisi. Non riesce a sentire la parte inferiore del corpo, quindi deve usare il suo bastone per camminare. Pensavo stesse usando il bastone perché ha dolore alla schiena. In realtà non ha alcun dolore. Non ha proprio niente. Non riesce a sentire niente.