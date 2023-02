News

Cinema Bad Boys 4 è ufficiale, l’annuncio di Smith e Lawrence Sui social Will Smith e Martin Lawrence hanno annunciato ufficialmente la produzione di Bad Boys 4 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo A seguito di quanto accaduto la scorsa notte degli Oscar, con lo schiaffo rifilato da Will Smith a Chris Rock c’era stato il fortissimo dubbio che Bad Boys 4, nuovo capitolo della saga action che lo vede protagonista insieme a Martin Lawrence sarebbe stato effettivamente realizzato. Tuttavia a spazzare ogni dubbio sono arrivate direttamente le due star attraverso un video sui socil nel quale hanno annunciato ufficialmente la produzione del film. IT'S ABOUT THAT TIME! pic.twitter.com/hGWToUb3tm — Martin Lawrence (@realmartymar) January 31, 2023 Nel maggio del 2022, il presidente della Sony Tom Rothman aveva affermato che il film stava andando avanti nonostante quanto accaduto durante gli Academy Awards. Non è chiaro se l’incidente abbia avuto qualche effetto sulla storia o se abbia generato ritardi di sorta.

[Bad Boys 4] Quel film era in fase di sviluppo e lo è ancora. Non c’erano freni da premere perché l’auto ancora non si muoveva – aveva detto Rothman alla stampa. È stata una cosa molto sfortunata quella che è accaduta [agli Oscar], e non credo che abbia il ruolo giusto commentare, se non per dire che conosco Will Smith da molti anni, e so che è un buon persona. Quello è stato un esempio di una persona molto buona che ha avuto un momento molto brutto, di fronte al mondo. Credo che le sue scuse e il suo rimpianto siano autentici, e credo nel perdono e nella redenzione

Anche Jerry Bruckheimer, produttore del film, aveva tranquillizzato i fan sul futuro della saga di Bad Boys.

Will ha commesso un errore, sfortunatamente – aveva detto a The Hollywood Reporeter. Non è quello che è sembrato. È un attore fenomenale e c’è sempre il perdono nel mondo. E si spera che il pubblico lo perdoni.

