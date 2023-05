News

Cinema Guardiani della Galassia, Stallone ha rifiutato una battuta Parlando con CinemaBlend, Chris Pratt e James Gunn hanno ricordato di quanto Stallone si rifiutò di dire una battuta in Guardiani della Galassia Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Al cinema in questo momento trovate Guardiani della Galassia Vol. 3, ultimo film dedicato alla celebre saga diretta da James Gunn. Il regista e parte del cast sono in questo momento impegnati nel classico tour promozionale nel quale stanno rilasciando intervista a molte testate. In una, parlando con CinemaBlend, il cineasta insieme a Chris Pratt, hanno raccontato di un divertente aneddoto riguardante Sylvester Stallone, attore che nella saga interpreta un Ravager di nome Stakar Ogord. La star di Rocky si è infatti rifiutata di dire una battuta richiestagli del regista, finendo però per pronunciarla comunque almeno un paio di volte, provocando le grasse risate di tutto il cast.

Oh, me lo ricordo, sì, lui diceva: “No, non lo dirò”. […] – dice Pratt

Sì. “Devo andare a fare una ca*ata” – ricorda Gunn.

E lui tipo: No, non dirò: “Devo andare a fare una ca*ata”, che roba è?’ e tu tipo: “Ma l’hai appena detto!” ha ricordato l’attore di Star-Lord, mentre il regista annuiva divertito

Volevo soltanto che Sly dicesse: “Devo andare a fare una ca*ata” – conclude Gunn

Il cast di di Guardiani della Galassia Vol. 3, oltre ai già citati Stallone e Chris Pratt è composto da Karen Gillan (Nebula), Dave Bautista (Drax), Zoe Saldaña (Gamora), Sean Gunn (Kraglin/on-set Rocket), Pom Klementieff (Mantis), Bradley Cooper (Rocket) e Vin Diesel (Groot). Con loro Will Poulter nei panni di Adam Warlock, Chukwudi Iwuji nei panni dell’Alto Evoluzionario, Daniela Melchior, Nico Santos con Maria Bakalova che sarà Cosmo the Spacedog.

Il solito James Gunn.

Seguiteci su LaScimmiaPensa