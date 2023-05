Ecco il Trailer di Black Night, distopica serie Netflix sudcoreana in arrivo sulla piattaforma il prossimo 12 maggio

Condividi l'articolo

Negli utlimi giorni Netflix ha rilasciato il Trailer di Black Knight, distopica serie sudcoreana che arriverà sulla piattaforma il prossimo 12 maggio. Il video mostra futuro distopico devastato dall’inquinamento atmosferico. L’inquinamento dell’aria ha ristrutturato le classi dell’umanità così come la conosciamo. Ora per riempire il vuoto e garantire la vita preservando l’ossigeno, ci sono i Cavalieri Neri. Si tratta di un gruppo di fattorini muniti di maschere antigas che affronta le dure condizioni per portare speranza a chi ne ha bisogno. Viaggiando attraverso l’aria piena di smog con condizioni di vento polveroso, questi fattorini devono portare il loro carico e impedire a chiunque di impedirglielo.

Black Knight è ambientata nel 2071 e segue un rifugiato di nome Sa-wol e il venerato fattorino 5-8, che ha deciso di affrontare l’onnipotente Cheonmyeong Group. La classe sociale ristrutturata, i codici QR che impongono queste rigide divisioni sociali e l’inevitabile insufficienza dell’offerta in un simile futuro creeranno sicuramente un cuneo tra i vertici e quelli più in basso nella scala sono tra gli elementi fondamentli dello show.