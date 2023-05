News Mike Tyson vorrebbe combattere con Logan Paul in WWE Parlando con Fobres, MIke Tyson ha rivelato di voler un incontro WWE contro Logan Paul Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Iron Mike Tyson, autentica leggende del pugilato, ha da sempre un ruolo attivo anche nel wrestling professionsitico. Sebbene infatti abbia preso parte ad un solo match, il suo coinvolgimento nel mondo della WWE è profondo e duraturo nel tempo. Quando dunque il lottatore parla di questo c’è sempre da ascoltarlo. E, recentemente, ha parlato di Logan Paul, il famoso pugile/YouTuber rapidamente affermatosi come una delle migliori celebrità trasformate in lottatori nella storia della WWE. Parlando con Forbes, a Iron Mike è stato chiesto di un possibile incontro tra i due. Mi hai mai visto lottare prima? – dice Mike Tyson ha detto scherzosamente . Lo farei! Gli darei un calcio in culo, sì, lo farei. Anche se lo amo (ride).”

Nel frattempo, Paul ha affermato nel suo podcast Impulsive che avrebbe potuto battere Tyson su un ring se i due si fossero incrociati. Sebbene Iron Mike non prenda parte ad un combattimento ufficiale dal 2005, ha combatutto in un’esibizione con Roy Jones Jr. nel 2020.

Questa non è la prima volta che questi due atleti minacciano di incrociarsi sul ring. Nel 2021 infatti, Logan Paul spiegò a Seconds Out che non avrebbe problemi a vincere un incontro di boxe con Mike Tyson.

È un match che non avevo mai considerato prima – aveva detto Logan Paul. Ma ora le persone pensano che non sarei in grado di vincere ed è offensivo. Ora lo sto prendendo in considerazione solo per zittire la gente. Ma cosa ho da guadagnarci? Si certo posso provare di avere ragione e che gli altri hanno torto e andare in giro a dire: “Si ho vinto, l’ho fatto”. Ma è una leggenda che amo e rispetto sinceramente e sarebbe lì al tappeto. Quindi vaffanc**o.

