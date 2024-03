Condividi l'articolo

Le congratulazioni per l’Oscar vinto da parte dei registi

La scia degli Oscar non è ancora scemata. La serata più importante per il mondo del cinema per gli Academy Award, è sempre un momento atteso non solo per i lavoratori, ma anche per i cinefili che sperano di vedere i propri film del cuore alla vittoria e che i pronostici fatti nelle settimane prima fossero azzeccati. Tra la commozione per le vittorie, soprattutto quelle di Oppenheimer che si è aggiudicato ben sette statuette, le risate per l’apparizione senza veli di John Cena e l’ammirazione per l’esibizione di Ryan Goslin in I’m just Ken, un trionfo merita di essere menzionato.

Nella notte degli Oscar infatti il film Godzilla Minus One, si è aggiudicato la statuetta per i migliori effetti speciali. La pellicola, diretta da Takashi Yamazaki, ha scatenato il rispetto di due importanti registi che hanno sentito l’esigenza di rendere noto il loro apprezzamento. “Incredibile! GODZILLA MINUS ONE ha vinto un Academy Award per gli effetti speciali”, ha scritto su X (Twitter), John Carpenter, “In vita mia. Fantastico!”. Anche Guillermo del Toro ha parlato: “Godzilla vincitore agli Oscar. Sono commosso”.