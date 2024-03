News Oscar 2024, polemica su Downey Jr: ignora Quan [VIDEO] Durante la premiazione agli Oscar, Downey Jr. non ha stretto la mano del collega Quan sul palco Di Nancy Liccardo -

Condividi l'articolo Downey Jr. è stato criticato per aver “snobbato” Quan durante la premiazione agli Oscar La 96ª edizione degli Academy Awards, presentata da Jimmy Kimmel, ha rappresentato un momento di grande importanza per Robert Downey Jr., che ha trionfato vincendo il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo di Lewis Strauss in Oppenheimer. Tuttavia, per l’attore la serata non è stata esente da polemiche: è stato infatti criticato per aver apparentemente ignorato Ke Huy Quan, durante il suo discorso al momento della premiazione, suscitando diverse reazioni e dibattiti.

Tra i celebri colleghi presenti sul palco degli Oscar ad attendere Robert Downey Jr., vi erano Sam Rockwell, Tim Robbins, Christoph Waltz, Mahershala Ali e, appunto, Ke Huy Quan, tutti noti vincitori della statuetta nella stessa categoria per cui Downey Jr. ha ricevuto il premio.

Alcune persone hanno criticato il comportamento di Downey Jr., sostenendo che avrebbe “snobbato” Quan sul palco. Tuttavia, dal video sembra che l’attore di Everything Everywhere all at Once non sia stato l’unico a cui non ha stretto la mano, limitandosi a farlo solo con Sam Rockwell e Tim Robbins, forse impacciato a causa dell’emozione.

Le immagini dietro le quinte hanno offerto infatti una prospettiva diversa sull’incidente, mostrando un’interazione più amichevole tra i due. Nonostante ciò, il gesto di Downey Jr. ha scatenato un acceso dibattito online, su X alcuni che hanno difeso l’attore attribuendo il comportamento all’emozione del momento, mentre altri lo hanno condannato per la presunta mancanza di rispetto verso Quan, definendo il suo comportamento come inappropriato e potenzialmente discriminatorio.

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa