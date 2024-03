Condividi l'articolo

Al Pacino commenta la polemica relativa alla sua presenza agli Academy Awards

Nella serata di domenica si sono svolti gli Academy Awards (qui tutti i vincitori) durante la quale Al Pacino ha consegnato il premio più importante, quello per miglior film. Tuttavia lo ha fatto nominando solamente il vincitore, Oppenheimer senza citare gli altri 9 in gara. A seguito di questo gesto il web è stato inondato di proteste e critiche, tanto che lo stesso attore ha dovuto rilasciare una dichiarazione a Variety per spiegare quanto accaduto:

Sembra che ci sia qualche controversia sul fatto che io non abbia menzionato tutti i film per nome ieri sera prima di annunciare il premio per il miglior film. Voglio solo che sia chiaro che non era mia intenzione ometterli, piuttosto una scelta dei produttori di non farli ripetere poiché venivano evidenziati singolarmente durante tutta la cerimonia.