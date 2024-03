News

Cinema Michael Keaton apre al ritorno come Batman [VIDEO] Ospite del podcast Happy Sad Confused, Michael Keaton ha aperto al suo ritorno come Batman Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Michael Keaton interpreterà nuovamente Batman? In The Flash, film dell’Universo DC con protagonista Ezra Miller, Michael Keaton è tornato a interpretare Batman dopo aver ricoperto il ruolo nei due film di inizio anni ’90 diretti da Tim Burton. Intervistato al podcast Happy Sad Confused, l’attore si è detto disponibile a tornare in futuro nel ruolo. Non ci penso molto – ha ammesso Michael Keaton, ma ha aggiunto: “Mai dire mai. Tutto dipende da qualcos’altro”

Ci si aspettava che il Cavaliere Oscuro di Michael Keaton tornasse in Batgirl e in altri film, dove secondo quanto riferito avrebbe servito come mentore per i supereroi più giovani, non diversamente dal ruolo che ha interpretato in The Flash. Secondo quanto riferito tuttavia, la cancellazione di Batgirl e il fallimento del film con Ezra Miller hanno ucciso un film initolato Batman Beyond già pianificato che avrebbe visto Keaton interpretare un Bruce Wayne invecchiato che addestrava il prossimo Batman. In ogni caso l’Universo DC di James Gunn e Peter Safran è arrivato per sradicare tutto ciò che la Warner ha fatto dal 2012 subito dopo questi eventi.

L’attore è sempre stato molto attaccato al ruolo, cosa dimostrata anche lavorando in The Flash. Il regista del film Andy Muschietti ha infatti raccontato a IGN come Keaton gli abbia chiesto di scattargli una foto in costume da regalare a suo nipote.

Quando [Keaton] è arrivato sul set, la Batcaverna era già pronta ed illuminataò ha detto Muschietti. È rimasto con gli occhi spalancati per un po’. Non volevo interromperlo. È stato divertente perché a un certo punto durante la scena in cui abbiamo girato con il costume, ha detto: “Puoi farmi una foto? È per mio nipote”. È stato uno di quei momenti in cui ha davvero mostrato che c’era qualcosa dentro che lo emozionava

Che ne pensate?

