GTA VI: il cosplay della “mud girl” di una modella di OnlyFans fa impazzire i fan [FOTO]

GTA VI x OnlyFans: probabilmente siamo solo all’inizio

Come sappiamo impazza la febbre per GTA VI e mentre milioni di fan in tutto il mondo sono sconvolti dall’hype c’è già chi sta trovando modo di approfittarne. Come questa modella di OnlyFans di nome PeachJars, che su X ha caricato un cosplay (a metà, per ora) di una delle ragazze che si vedono nell’ormai guardatissimo trailer del gioco.

Costei, chiamata semplicemente “mud girl” dai fan perché completamente coperta di fango come a Woodstock, compare nel video per giusto un secondo ma è stato abbastanza per coinvolgere moltissimi appassionati alla ricerca di ogni possibile nuovo contenuto del titolo inedito della saga di cui appassionarsi.