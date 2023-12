Rubriche

News Twitch: Morgpie appare in topless e gli utenti la vogliono censurare [VIDEO]

Condividi l'articolo La modella di OnlyFans di nome Morgpie si è presentata su Twitch nuda, e gli utenti della piattaforma non hanno gradito Cose che succedono su Twitch: Morgpie, una modella di OnlyFans, ha avuto la brillante pensata di comparire in streaming sulla piattaforma dedicata al gaming… nuda. Una chiara strategia per aumentare il suo pubblico, e ben pensata perché anche se la ragazza è senza vestiti nulla di scandaloso viene inquadrato. Un escamotage come un altro in mezzo a un bailamme di streamer che cercano in tutti i modi di attirare utenti con contenuti osé, video ASMR, sessioni di gaming in cosplay o costumi sexy. E altre, come sappiamo, non hanno problemi a irretire i follower al punto tale da cercare di vender loro l’acqua in cui hanno fatto il bagno (e qualcuno la compra, altra parte del problema).

What is going on at Twitch? pic.twitter.com/NeDxnS56BR — Dexerto (@Dexerto) December 8, 2023

Qual è il discorso: stavolta gli utenti non ci stanno. Chi ancora (e sono tanti) usa e frequenta Twitch come portale principalmente dedicato al gaming si dice stanco e stufo di queste intromissioni hot, laddove del resto di piattaforme dedicate a contenuti del genere ce ne sono a iosa, OnlyFans in primis.

Gli utenti di Twitch vorrebbero quindi poter essere lasciati liberi di godersi uno spazio che sia solo dedicato a loro senza intromissioni di questo genere, fastidiose e completamente fuori luogo. D’altra parte c’è chi dice che non c’è ragione di censurare contenuti che non siano effettivamente espliciti, come nel caso di questo video.

