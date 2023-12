Cinema

Approfondimenti Oppenheimer è il film più cercato su Google in Italia nel 2023: ecco l’elenco [LISTA] Di Andrea Campana -

Gli altri film Condividi l'articolo Ecco i film che sono stati cercati di più su Google in Italia nel corso del 2023: Oppenheimer, non sorprendentemente, è in cima alla lista I film più cercati su Google nel 2023 La lista dei film più cercati dagli italiani su Google nel 2023 è anche una lista che un po’ ci dà il riflesso dei nostri gusti e interessi cinematografici di quest’anno, perché ovviamente il motore di ricerca più utilizzato al mondo è un buon indice di ciò che più suscita la nostra curiosità, in tutti i campi.

Ecco quindi i dieci film più cercati su Google in Italia nel corso del 2023, come svelato dalle statistiche di fine anno rese disponibili da Google stesso (qui). Dieci titoli che non sorprenderanno troppo, conferma che i gusti del grande pubblico sono molto omologati e che c’è poco spazio per lavori indipendenti.

I due film più cercati, nessuna sorpresa, sono ovviamente Oppenheimer e, subito dietro a ruota, Barbie. Non solo due delle uscite più chiacchierate del 2023 ma anche un fenomeno congiunto dal nome Barbenheimer, un vero e proprio meme che ha conquistato tutti e ha portato ulteriore pubblicità ad ambo i lavori per mesi.

Da una parte il biopic complesso e profondo dedicato da Christopher Nolan a J. Robert Oppenheimer e alla sua “invenzione” della prima bomba atomica; dall’altro un gigantesco lungometraggio / pubblicità che riflette con ironia dissacrante su gender roles, femminismo e oggettivazione femminile, diretto dalla straripante Greta Gerwig. Di sicuro i due film del 2023 che ricorderemo di più.

Gli altri film

Altri titoli nell’elenco sono C’è ancora domani, successo chiacchieratissimo di Paola Cortellesi; Everything Everywhere All at Once, il capolavoro dei Daniels che quest’anno ha sbancato agli Oscar; The Whale, il dramma allucinante con Brendan Fraser diretto da Darren Aronofsky; e Killers of the Flower Moon, l’ultimo lavoro del maestro Martin Scorsese.

Come si diceva non titoli impossibili da prevedere a parte forse Assassino a Venezia, l’ultimo film con Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot: una serie che, per qualche motivo, continua a suscitare curiosità e a guadagnare pubblico. Questo è tutto per quest’anno; chissà cosa ci aspetterà nel 2024?

