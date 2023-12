Cinema Il fratello di Raven-Symone è morto a 31 anni [VIDEO] Blaize, fratello minore di Raven-Symone, è tragicamente morto a soli 31 anni a causa del cancro Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Lutto per Raven-Symoné. L’attrice entrata nel cuore di tutti grazie al suo lavoro nella sit-com Disney del 2003 Raven ha infatti rivelato attraverso il suo profilo Instagram che suo fratello minore, Blaize, è purtroppo morto a soli 31 anni. View this post on Instagram A post shared by Raven-Symoné (@ravensymone) Raven ha iniziato il video ringraziando i suoi follower per gli auguri ricevuti per il suo trentottesimo compleanno condividendo che è stato “agrodolce” perché suo fratello è morto poco prima di poter festeggiare con lei.

È stato agrodolce per me, a dire il vero, perché il mese scorso ho perso mio fratello Blaize – ha detto Raven-Symoné ai suoi follower. È stato difficile festeggiare pienamente sapendo che io sono qui e lui no. Ha combattuto il cancro al colon per circa due anni e ora è in un posto migliore. Le emozioni che si sono intrecciate dentro e fuori dal mio corpo, dalla mia mente e dalla mia famiglia, sono state come delle montagne russe. Ti amo, Blaize. Il suo compleanno è il 16 dicembre e lo sarà per sempre. Vi amo, ragazzi. La mia famiglia su Instagram, la mia famiglia a casa, la famiglia formata dai miei amici. Ragazzi, siete stati un sistema di supporto davvero straordinario e vi amo tutti.

Nel 2021, Raven-Symoné aveva parlato di come suo fratello minore avesse ispirato un episodio di A Casa di Raven durante il quale Booker Carter (Issac Ryan Brown) viene giudicato in modo razzista. In un’intervista con Shadow and Act, Symoné ha rivelato che un incidente simile era accaduto a Blaize:

Mi ci riconosco. Ricordo mia madre che faceva il lavaggio del cervello a mio fratello quando ha preso la patente sulle cose di cui doveva stare attento. È alto, è nero.

Indossa una felpa e jeans e forse una maglia o un berretto. Se ti dicono: “Levati il cappello. Metti le mani sul volante”, rispondi: “Sì, signore. Sì, signora.” Con rispetto. E non mettere in discussione nulla. Perché il colore della tua pelle non lo permette in questo momento. Purtroppo, questa è la verità. E abbiamo fatto lo stesso per Booker.

Condoglianze.

