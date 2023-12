Condividi l'articolo

La quarta stagione di Stranger Things è arrivata su Netflix da molti mesi ormai e i fan sono in fremente attesa di sapere quando arriverà la quinta e conclusiva iterazione e cosa accadrà. Sebbene ancora non abbiamo una data e nemmeno informazioni relative alla trama, i creatori dello show, Matt e Ross Duffer, hanno voluto dare qualche anticipazione parlando col Guardian.

Questa stagione è come la prima sotto steroidi – ha detto Matt Duffer. È la più grande in termini di dimensioni, ma è stato davvero divertente, perché tutti sono tornati insieme in Hawkins: i ragazzi e Undici interagiscono in modo più in linea con come era nella prima stagione. E sì, potrebbero esserci degli spin-off, ma la storia di Eleven e Dustin, Lucas e Hopper sono finite qui. Questo è tutto