Cinema Robert Iler su Top Gun: Maverick: “Spazzatura” Ospite del podcast YMH Clips, Robert Iler ha criticato fortemente Top Gun: Maverick Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Top Gun: Maverick (qui la nostra recensione), sequel del leggendario film 1986 con protagonista Tom Cruise è stato una delle pellicole pià amate degli ultimi anni. Tuttavia non proprio tutti lo hanno amato. Robert Iler infatti, attore celebre per essere stato Anthony Soprano Jr. nei Soprano ha recentemente criticato fortemente il film durante il podcast YMH Clips. Penso che Top Gun abbia rovinato l’intera industria cinematografica – dice Robert Iler. Penso che abbia rovinato tutto! Salverà [l’industria cinematografica] per quattro o cinque anni perché la gente dice: “Oh, eccolo!” È come mangiare dannatamente McDonald’s o mangiare cibo spazzatura. E poi, all’improvviso, tra quattro anni la gente si girerà e dirà: “Perché mi sento male?” Perché stai guardando film spazzatura!

Mi fa arrabbiare che la gente mi continui a dire che è un buon film, che è stato nominato per un Oscar […] Non c’era niente di originale in quel film. Non c’è niente che ti faccia dire: “Oh wow, quello non me l’aspettavo. È stato interessante” C’è stato qualcosa di interessante in tutto il film? Tra cinque anni la gente dirà: “Oh mi dio, pensavamo che fosse il miglior film di sempre perché eravamo f***utamente annebbiati dopo il COVID-19! Va bene se vi è piaciuto il film, ma proporlo agli Oscar nella categoria per il Miglior film, la stessa de Il Padrino!? È una vergogna! Ha rovinato l’intera industria cinematografica. Questo è quanto. Non voglio più guardare film. Top Gun me li ha fatti odiare. Spazzatura, è f***uta spazzatura.

